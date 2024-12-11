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Şanlıurfa'da alacak verecek meselesi yüzünden kan döküldü: 1 ölü 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 01:06 Güncelleme: 11.12.2024 01:35
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Şanlıurfa’da alacak verecek meselesi yüzünden kan döküldü: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile çıkan alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya bırakınca iki kişi tabancayla vuruldu. Yaralılardan birisi hayatını kaybederken, 1'i de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Denizbacı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi.

Hastane önünden bir kare (DHA)Hastane önünden bir kare (DHA)

İddiaya göre, Taş ve Yılmaz aileleri arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermiler Abdullah Taş ve ağabeyi Mevlüt Taş'a isabet etti. Abdullah Taş olay yerinde hayatını kaybederken, Mevlüt Taş ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kapattı.

Ağır yaralı Mevlüt Taş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Abdullah Taş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

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