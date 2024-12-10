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Adıyaman'da freni boşalan minibüs devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 23:13 Güncelleme: 10.12.2024 23:25
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Adıyaman’da freni boşalan minibüs devrildi: 2’si ağır 9 yaralı

Adıyaman'da freni boşalan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, R.K. yönetimdeki 02 D 8124 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına savruldu. Kazada sürücü ile A.Ü., O.Y., A.Ö., H.Ö., H.I., O.K., A.I., M.Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincik ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.I. ve M.Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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