Adıyaman’da freni boşalan minibüs devrildi: 2’si ağır 9 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, R.K. yönetimdeki 02 D 8124 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına savruldu. Kazada sürücü ile A.Ü., O.Y., A.Ö., H.Ö., H.I., O.K., A.I., M.Ö. yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincik ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.I. ve M.Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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