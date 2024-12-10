Resmi Gazete’de yayımlandı! Uçuşu rötar yapan yolcuya tazminat ödenecek!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" ile uçağı rötar yapan yolculara tazminat hakkı doğdu.

İÇ HAT UÇUŞLARI İÇİN 100 AVRO TAZMİNAT

Buna göre; uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde yolculara iç hat uçuşları için 100 Avro tazminat ödenecek.

Rötarlı uçuşlarda artık yolcuya tazminat ödenecek (Resmi Gazete)

YURT DIŞI ÖDEMELERİ KİLOMETREYE GÖRE!

Bu miktar, yurt dışı uçuşları için kilometre bazında farklılık gösteriyor. Dış hat uçuşlarında yolculara; 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avro, 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avro, 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avro tazminat ödenecek.