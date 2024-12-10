Başkan Erdoğan imzaladı! 26 bin 673 sağlık personel istihdamı Resmi Gazete’de

26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Aralık 2024 Salı gününe ait Resmi Gazete kararı

Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine karar verildi.

10 Aralık 2024 Salı gününe ait Resmi Gazete kararı

Yayımlanan karara göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 yeni sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.