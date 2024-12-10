Anadolu Sigorta hacklendi mi? Kullanıcılara küfürlü bildirim!

Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı olan Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde şoke eden bir bildirim paylaştı. Sosyal medyada yer alan görsellere göre kullanıcılar cep telefonlarına gelen küfürlü bildirim ile neye uğradığını şaşırdı.

Bildirim

KÜFÜRLÜ BİLDİRİM ŞOKU!

Bildirimde, "Klewin ağzına sı....." şeklinde küfürlü bir mesaj yer aldığı görüldü. Ayrıca, bir diğer bildirimde ise kullanıcı bilgileri çalınarak kripto dolandırıcılığı yapılmaya çalıştığı iddia edildi.

Bildirim

"BİN DOLAR GÖNDERİN 2 BİN DOLAR GERİ VERECEĞİM"

Anadolu Sigorta uygulamasından kullanıcılara daha sonra kripto para "fırsatı" mesajı gelmeye başladı. "Aşağıdaki hesaba 1.000 dolar gönderirseniz, 2.000 dolar geri göndereceğim. Bunu yalnızca 30 dakika boyunca yapıyorum" şeklinde bildirimler gitti.

Bildirim

KRİPTO DOLANDIRICILIĞI!

Anadolu Sigorta uygulamasının paylaştığı diğer bildirimde "Kriptodan aldığım parayı size geri ödüyorum. Aşağıdaki adrese gönderilen tüm bitcoinler iki katı olarak geri gönderilecek." ifadeleri ile kullanıcılar farklı bir bağlantı adresine yönlendirildi.

Yönlendirilen adres ile kullanıcıların hesap bilgilerinin çalınmaya çalışıldı.

Anadolu Sigorta'dan açıklama (X)

SİBER SALDIRIYA UĞRADIK

Resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapan sigorta şirketi, şunları söyledi:

Değerli müşterilerimiz, 9 Aralık 2024 saat 23.20'de internet altyapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamalarda yapılan incelemelerde sorunun, mobil uygulama servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Müşterilerimize ait tüm hesap ve kişisel bilgilerin güvende olduğunu belirtir, sorunun en kısa zamanda çözüleceğini bilgilerinize sunarız.