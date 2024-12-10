DEM Parti’nin Öcalan ziyareti! Bakan Tunç: Uygun bir gün için çalışmamız olacak

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de ilk kez teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye giderek örgütü lağvettiğini duyurmasını ve umut hakkından faydalanmasını dile getirdi.

Bahçeli bunun yanında DEM Parti ile İmralı arasında derhal temas kurulmasını söyledi. Bu gelişme sonrası DEM Parti Adalet Bakanlığına yazılı başvuruda bulundu.

"BİR GÜN BELİRLENECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin, "Süreç devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak." dedi.

Tunç, Bakanlığının bütçesinin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu'na girişi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin daha önce yaptığı "Makul bir süre içinde cevap verilecek." ifadeleri hatırlatılarak "Makul süre doldu mu?" sorusuna Tunç, şu karşılığı verdi:

"Başvuru dilekçesi 26 Kasım'daydı. Dilekçeyi aldık. O zaman da sizlere söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz.' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah."