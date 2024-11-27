Bakan Tunç’tan DEM Parti’nin teröristbaşı Öcalan dilekçesine ilişkin açıklama: Değerlendiriyoruz

DEM Parti'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığına başvurduğunun belirtilmesi üzerine Tunç, tutuklu ve hükümlülerle görüşmelerin kanun ve yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirildiğini belirtti.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la daha önce DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın görüştüğünü anımsatan Tunç, "DEM Parti Eş Genel Başkanı dilekçe verdi, bu dilekçe değerlendiriliyor. Terör suçlusu olduğu için görüşme Adalet Bakanlığının iznine tabi. Dün dilekçe verdiler, bu konuyu değerlendiriyoruz. Makul bir sürede yanıtı verilir." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

BAHÇELİ'NİN EZBERBOZAN İMRALI ÇAĞRISI SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşmuştu.

"Kandil'de ve Türkiye düşmanlarının mahzeninde DEM'lenip Türkiye'yi devirmek isteyenlerin bir karar eşiğinde olduğunun" altını çizen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

"Bölücü terörün mü DEM'isiniz? Yoksa kader ortaklığının ve bin yıllık kardeşliğin DEM'i mi olacaksınız? Terörizmi lanetleyecek misiniz? Yoksa sırtınızı yaslamaya devam mı edeceksiniz?

Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz. Onun bunun tezvirat ve tefrikalarıyla Türkiye'nin hayrına olacak görüş ve düşüncelerimizden kesinlikle vazgeçmeyiz. Televizyon ekranlarına yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını, ne dedikleri, neyi teklif ettikleri, nasıl bir yöntem ve reçete sundukları belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini, bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan, taltif ve teşvik eden medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri ve zamanı gelince de burunlarından fitil fitil getireceğimizi, kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının tenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum. Akılsız, ahlaksız ve asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların, bu sinsi tertibe çanak tutanların, sponsor olanların, maaş bağlayanların alınlarını karışlar, kirli yakalarına da yapışırız."

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ: RESMİ BAŞVURUDA BULUNDUK

Başvuru dilekçesi, saat 14.00'te Tuncer Bakırhan tarafından bakanlığa sunulmuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, başvurudan önce partisinin TBMM grup toplantısı çıkışında yaptığı açıklamada, "Bugün Sayın Bahçeli'nin dediği aslında dün bizim hazırlıklarını yaptığımız DEM Parti eş genel başkanları ve İmralı görüşmesi, bence olsa çok iyi olur. Sayın Öcalan'ın bu konuda ne dediğini ne düşündüğünü bizzat ağzından duymak isteriz. Eğer DEM Parti eş genel başkanlarına bu sürece bir katkı düşecekse de biz de üzerimize düşen rolü oynamak isteriz. Adalet Bakanlığı'na bugün başvuru yapacağız. Aramızda kesinlikle bir irtibat yok; ama çözümün aklı birdir. Çok garip değil, sorunun önemli aktörlerinden birisi tartışılıyor. Demokratik zeminin en önemli partnerinden birisi, gündemdedir. Düşünmüş olabilirler, iyi düşünülmüş. Ama emin olun, dün bu konuyu kendi aramızda tartıştık, dilekçemizi hazırladık. Bu, Sayın Bahçeli'nin dediklerini önemsizleştirmiyor" demişti.

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