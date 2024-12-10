Esad sonrası kaç Suriyeli dönüş yaptı? Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından ülkelerine dönüş yolculuğuna başlayan Suriyelilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, ilk gün öğlene kadar 22 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü ifade ederken; "Bu rakam artarsa hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

YARIM GÜNDE 1 AYLIK SAYIYI 2'YE KATLADI

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Türkiye'ye sığınan milyonlarca Suriyeli için de dönüş yolu da açılmış oldu. Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler, ülkelerine geçmeye başladı. Kabine toplantısı sonrası Suriyelilerin dönüş yolculuğu ile ilgili soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sayı da verdi. Bakan Yerlikaya, 2024'te ayda ortalama 11 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini ifade ederken; rejimin düştüğü gün öğlene kadar ise bu sayının ikiye katlandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Günlük 3 bin kapasitemiz var iken bunu 15-20 bin artırdık. Oraya görevlendirmeler yaptık. Ticaret Bakanlığımız hazırlığını yaptı. Bugüne kadar 2016'dan bu yana 738 bini aşkın Suriyeli döndü Bu rakam ne kadar artarsa artsın bizim hazırlığımız var." dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KRİTİK TOPLANTI

Ali Yerlikaya, çarşamba günü Suriyeli sivil toplum kuruluşları ile bir toplantı yapacaklarını ifade etti. Bu toplantıda geri dönüşlerin kolaylaştırılması için neler yapılabileceğinin masaya yatırılacağı öğrenildi.