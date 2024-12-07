DEM Parti'den skandal! "YPG tehdit değil" sözlerine AK Partili Yayman'dan sert tepki

Son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmeler terör örgütü YPG/PYD'yi köşeye sıkıştırınca hem teröristler hem de destekçileri tedirgin oldu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan ise skandal bir açıklama geldi.

Suriye'deki YPG/PYD terör örgütünün Türkiye'yi tehdit etmediğini belirten Doğan , diyalog çağrısı yaptı. Bu skandal AK Parti'de sert tepki geldi. Doğan'a yanıt AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TUSAŞ saldırısını hatırlatarak "O zaman Afrin'den paramotorlar ile gelip saldıran teröristler kim?" dedi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER TEDİRGİN ETTİ

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın, "Suriye'de, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden bir unsur yok" sözlerine tepkiyle yanıt verdi. Yayman, TUSAŞ'a hain saldırı düzneleyen PKK'lı teröristlerin Afrin'den paramotorlar ile geldiğini belirterek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröristle, sivili ayırabilen bir devlettir" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman | Foto: AA Arşiv

"TEHDİT DEĞİLSE ONLAR KİMDİ?"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DEM Partili Doğan'a tepki göstererek TUSAŞ'a yönelik alçak saldırıyı hatırlattı ve "Afrin'den paramotorlar ile gelerek TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristler ne olacak, tehdit değilse onlar kimdi?" dedi.

"DEVLETİMİZ TERÖRİST İLE SİVİLLERİ AYIRACAK GÜCE SAHİP"

Yayman, teröristler için endişelenen DEM Partili Ayşegül Doğan'a "Endişelenmeyin devletimiz, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi harekatları başarıyla gerçekleştirdi, sivilleri, teröristlerden ayırdı. Devletimiz terörist unsurları sevinlerden ayırabilecek güce sahiptir." ifadelerini kullandı.