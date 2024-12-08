Türkiye ile ABD arasında Suriye görüşmesi! İki bakandan telefonda kritik temas

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

REJİM KARŞITI GRUPLAR ŞAM'I ELE GEÇİRDİ

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu. Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.

ABD İLE "SURİYE" TEMASI

Suriye'deki olayların ardından Türkiye ile ABD arasında da kritik bir telefon görüşmesi yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştüğü, görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Güler ve Austin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.