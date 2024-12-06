Resmi Gazete’de yayımlandı! Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İKİ İLDE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Buna göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı. 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Yıldız, 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023'te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınırken yerine ise Alper Uzman atandı.

YENİ ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ALPER UZMAN KİMDİR?

Yaklaşık 7 yıl boyunca Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev alan Alper Uzman, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve polis başmüfettişi görevlerinde yer aldı. Alper Uzman, yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ve toplum içerisindeki saygın duruşuyla herkes tarafından sevilen bir isim olarak biliniyor.

2014 yılında Bilecik'te yapılan en büyük operasyonların başında bizzat bulunan Uzman, vekaleten baktığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü sırasında 37,5 kilo eroin operasyonu ile adından söz ettirmişti.