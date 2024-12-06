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DMM'den 'sağlık ocağı ve hastane randevuları ücretli olacak' iddialarına yalanlama

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 15:36
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DMM’den ’sağlık ocağı ve hastane randevuları ücretli olacak’ iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından yayılan "sağlık ocakları ve hastane randevuları ücretli olacak" iddialarıyla ilgili yalanlama yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki "sağlık ocakları ve devlet hastanelerinden randevuların ücretli olacağına" ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den iddialara ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, '1 Ocak 2025 itibarıyla, sağlık ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 lira, devlet hastanesinden randevu almak ise 199 lira olacak' iddiası doğru değildir. Sağlık Bakanlığının böyle bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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