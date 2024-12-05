Alman Spiegel'den Batı'ya çağrı! "AB ve ABD Erdoğan ile görüşmeli"

Suriye'de yaşananlarla ilgili Türkiye'nin, özellikle de Başkan Erdoğan'ın öneminin vurgulandığı makalede Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu kaydedildi. ABD ve AB'ye çağrı yapılan makalede "Avrupalılar ve Amerikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden savaştaki taraflara etki etmeye çalışmalı" denildi.

27 Kasım Suriye'de muhalifler ve rejim güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Ardından her geçen saat daha da şiddetlenen çatışmalar sonrası bu kez Suriye Milli Ordusu (SMO) devreye girdi. Bölgede SMO ve muhalif güçlerin ilerleyişi karşısında rejim ve terör örgütleri köşeye sıkıştı. Tel Rıfat ve Halep'te kontrolün ele geçmesinin ardından bu kez Hama'ya girildi. Hama'da da muhalifler kontrolü ele aldı ve Humus'a ilerlemeye başladı.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN VURGUSU

Bölgede yaşananları yakından takip eden dünya Suriye'ye odaklanırken Alman Dergisi Spiegel'den dikkat çeken bir makale geldi. Makalede Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın önemine dikkat çekilirken Batı'ya Erdoğan vurgusu yapıldı.

BATI'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR

Maximilian Popp imzalı makalede, Batı'nın neden Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun altı çizildi. AB ve ABD'ye de çağrı yapılan makalede, "Avrupalılar ve Amerikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden savaştaki taraflara etki etmeye çalışmalı." denildi. Makalede, Batı'nın savaşı etkilemek için bir kozu olmadığı vurgulanırken 2012'de Esad'ın Humus'a kimyasal silah saldırısına müdahale etmediklerinde savaşa etki etme fırsatını kaybettikleri hatırlatıldı.

"AB VE ABD, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMELİ"

Suriye'nin geleceğine ilişkin ise "Suriye'nin geleceğini İran, Rusya ve hepsinden önce Türkiye belirliyor. Batı, Suriyelilere yardım etmek istiyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etki etmeye çalışmalı. Batı'nın güçsüzlüğü, kendi başına getirdiği bir şey. Erdoğan, muhaliflere erkenden destek verdi. AB ve ABD, Erdoğan ile görüşmeli." ifadelerine yer verildi.