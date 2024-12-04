Dört yılı aşkın süredir İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Zafer Aktaş'ın görev süresi, yaş haddinden ötürü 5 Aralık'ta tamamlanıyor. Bunun üzerine Aktaş'ın yerine yeni İstanbul emniyet müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız oldu.

İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız oldu (Foto: ahaber.com.tr foto arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN İMZALAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yıldız'ın atanmasının Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.



İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız oldu (Foto: ahaber.com.tr foto arşiv)

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da doğan Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998-2000 yılları arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanını aldı. 2017 yılında Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Emniyet teşkilatında uzun yıllar farklı görevlerde bulunan Selami Yıldız, İstihbarat Başkanlığı süresince kritik çalışmalara imza attı.