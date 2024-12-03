Rekabet Kurulu'ndan Google'a para cezası! Kendini "kayırma" vurgusuna dikkat çekildi

Rekabet Kurulu, dünya devi arama motoru Google'a yönelik soruşturma başlattı. 18.05.2023 tarihli ve 23-23/432-M sayılı kararı ile Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmada karar açıklandı.

Yürütülen ön araştırma sonucunda Rekabet Kurulunun (Kurul) 18 Mayıs 2023 tarihli kararı ile GOOGLE hakkında başlatılan soruşturmada 4 iddia inceleme altına alındı. Buna göre;

1.GOOGLE'ın YouTube envanterinin yalnızca kendi talep tarafı platformları (kısaca DSP) aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği

2. GOOGLE'ın YouTube'daki reklamların bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği,

3. GOOGLE'ın DSP'lerinden gelen talebi kendi arz tarafı platformlarına (kısaca SSP) yönlendirdiği ve son olarak

4. GOOGLE'ın yayıncı reklam sunucusu aracılığıyla kendi SSP'sini (AdX) kayırdığı iddialarından oluşmaktadır.

Bu iddialardan, GOOGLE'ın YouTube envanterinin yalnızca kendi DSP'si aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği ve YouTube'daki reklamların bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesi engellediği iddiasına yönelik GOOGLE tarafından sunulan taahhütler Kurul'un 03 Mayıs 2024 tarihli kararı ile yeterli görülerek bu konular bakımından soruşturma sürecinin sonlandırılmasına geri kalan uygulamalara yönelik soruşturma sürecinin devamına karar verilmiştir.

Soruşturmanın devam ettiği ilgili iddialara yönelik yapılan değerlendirme sonucunda,

1. GOOGLE'ın DSP hizmetleri ve yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu,

2. GOOGLE'ın kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma taleplerini kendi SSP hizmetine ilettiği iddiası bakımından Kanun'un 6.maddesi kapsamında ihlal tespit edilemediği,

3. Bununla birlikte GOOGLE'ın yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hâkimiyetine dayanarak kendi SSP hizmetine haksız avantaj sağladığı, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu, bu yolla GOOGLE'ın Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği,

4. Bu nedenle, GOOGLE'a 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,

5. 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ilgili ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için GOOGLE'a makul bir süre içerisinde üçüncü taraf SSP'lere kendi hizmetine uygulanan koşullardan daha az elverişli olmayacak koşulları uygulaması yönünde yükümlülük getirilmesi gerektiği,

6. Google'ın 4054 sayılı Kanun'un 5. maddede belirtilen yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmemesi durumunda Kanun'un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca günlük idari para cezası uygulanması gerektiği, sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.