MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadelerine yer verildi.