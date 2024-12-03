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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 11:56 Güncelleme: 03.12.2024 11:59
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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadelerine yer verildi.

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