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AB mahkemesi Google'a kesilen cezayı onadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 10.09.2024 14:40 Güncelleme: 10.09.2024 14:45
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AB mahkemesi Google’a kesilen cezayı onadı

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun teknoloji firması Google'a alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine gerekçesiyle kestiği 2,4 milyar avroluk para cezasını uygun buldu.

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