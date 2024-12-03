Ankara’da sahte dolar operasyonu! Başsavcılıktan açıklama

Ankara'da sahte 50 ve 100 dolarlık banknotları dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 5 kişiden 4'ü yakalandı.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca Y.C. isimli şüpheliyle birlikte hareket ettikleri, sahte 50 ve 100 dolarlık banknotları dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü yakalandı. Zanlıların üzerinde 20 bin sahte dolar ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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