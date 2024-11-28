Piyasada sahte dolar alarmı! Sahte dolar nasıl anlaşılır?

Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddia edildi. Öte yandan İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 600 bin Euro sahte para ele geçirildi. 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların bankamatik ve para sayma makinelerinden geçebildiği belirtildi. Kapalıçarşı'da ve ülke genelinde döviz büroları alarm seviyesine geçti.

Bürolar dolar alımlarını durdururken, banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri asıldı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla soruşturma başlattı. Merkez Bankası, sahteciliğe karşı adli mercilerle çalışma yürüttüğünü ve gerekli yönlendirmeleri yaptığını açıkladı. Bankalar Birliği de ATM ve para sayma makinelerinde güncellemelerin yapıldığını duyurdu. Peki sahte dolar nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri İslim İstanbllu'nun konuğu olan döviz bürosu sahibi Hacı Koçak önemli bilgiler verirken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır da değerlendirmeler de bulundu.

Döviz bürosu sahibi Hacı Koçak: Vatandaşın sahte doları anlaması için çok basit bir sahtecilik olması lazım. Eğer ciddi bir sahtecilik yapıldıysa bunu vatandaşın anlaması mümkün değil. Bunu sadece yetkili müesseseler ve döviz büroları anlayabilir. Ya da ithalat ihracat firmalarında çalışan personeller ancak anlayabilir. Vatandaşın anlaması mümkün değil.

Vatandaşın yetkili müesseseler haricinde döviz büroları haricinde döviz alım ve satımı yapmaması lazım ve yetkililerden gelecek haberleri takip etmeleri lazım. Vatandaş panik yapmasın. Bu süreç çok fazla uzun sürmeyecektir. Bahsedilen rakamlar 200 milyonla 600 milyon dolar arasında. Yalnız bunlar tamamı ile spekülasyon da olabilir. O yüzden biraz tedirginlik var piyasada ama aşacağız bunu.

Sahte dolar katlandığında beyaz çizgi hattı olur! (Ekran görüntüsü / A Haber)

GERÇEK YÜZ DOLAR MI YOKSA SAHTE Mİ?

Bu görmüş olduğunuz mavi dolarlar Amerikan Merkez Bankası Fed'in basmış olduğu en son teknoloji ve en son sürüm seri dolar. Bu orijinal dolar. Bu da bir önceki seri dolar diyelim. Bu da yine Amerikan Merkez Bankası'nın basmış olduğu dolar ve yine bu da orijinal dolar. 50 dolarımız da yine keza diğer dolarlar gibi orijinal.

Evet, şu anda 50 dolarlar çok kaliteli bir şekilde basılmış. 100 dolarlar yine ona yakın. Yalnız 100 dolarlar elde çok basit bir şekilde anlaşılabiliyor. 50 dolarlar anlaşılmıyor. Ama her ikisi de makinalardan geçiyor şu an. Biz sahte olanı anlıyoruz. Yani bu işi yapanlar, bu işin ticaretini yapanlar, döviz bürosu çalışanları anlıyor. Yalnız dışarıda vatandaşın anlaması mümkün değil onları.

Sahte dolar sarı ve mat olur! (Ekran görüntüsü / A Haber)

SAHTE DOLAR NASIL ANLAŞILIR? İŞTE CEVAP

Şimdi bir de elimizde yine bir 100 dolarımız var. Bu da sahte yüz dolar. Bunun rengine baktığımız zaman, diğeriyle karşılaştırdığımız zaman, sahte yüz dolarların rengi biraz daha sarı, cansız, mat. Beyaz dolar, diğer orijinal beyaz dolarlarımız ise biraz daha canlı. Gerçek olan beyaz doların sağ alt kısmında görmüş olduğunuz yaldızlı bölüm biraz daha canlı yeşil. Sahte yüz doların sağ alt kısmında olan 100 yazısı, yeşil 100 yazısı o biraz daha mat. Burada farklılıklar söz konusu. Orijinalinde daha canlı, sahtesinde biraz daha mat. Bu farklılık gösterir. Buna dikkat ederseniz. Orijinal dolarda arkada tarafta saat 02.10'u gösterir sahte dolarlarda bu değişiklik gösterir.

Şimdi orijinal parada para kağıdı kullanılır özeldir. Para kağıdı biraz daha güzeldir ve sesi de belli olur her zaman. Yalnız sahte para karton sesine benzer ses verir. Sahte paranın çok kullanmamasına, piyasada çok fazla dolaşmamasına gerek yok. Belli bir süre sonra sahte para katlandığı için ortadan deforme olmaya başlayacak ve ortasında beyaz bir çizgi göreceğiz. Bunu katladığım zaman ortadan bu beyaz çizgiyi görebiliyoruz. Sahte parada bunları söyleyebiliriz şu anda. Diğer kısımlarda vatandaşın çok daha anlaması mümkün değildir.

Sahte doların sesi kartonsu çıkar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

YETKİLİ KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Az önce TÜMYEDER derneğinden bir açıklama yapıldı ve piyasada bu kadar fazla sahte doların olmadığı belirtildi. Keza Merkez Banka'mız sürecin düzeltilmesi için adım attı ve yetkili mercilerce çalışmaların başlatıldığına dair bir açıklama yaptı. Vatandaş çok fazla tedirgin olmasın. Döviz büroları önlemlerini aldılar. Vatandaşlar çok rahat bir şekilde gidip döviz bürolarından, yetkili müesseselerden döviz alım ve satımlarını gerçekleştirebilirler. Ellerinde beyaz dolar ve 50 dolar bulunan vatandaşlar sürecin sonlanmasını beklesinler. Bu arada tabii dolandırıcılar da piyasada çoğalacaktır. İşte alırız bu dolarları şu fiyatlara diye. Bunlara çok fazla önem vermesinler, vatandaş beklesin diyoruz.

Bu sahte paralardan tabii yakalananlar olacak. Bu yakalananlardan örneklendirilecekler. Bunlar para sayma makinelerine tanıtılacaklar. Bu seriler para sayma makinelerine yüklenecek. Güncellemeler yapılacak ve bu şekilde bu sorun çözülecektir.

SAHTE DOLARI NE YAPACAĞIZ?

Şimdi genelde ATM'lerde artık mavi dolarlar var. Yani bankalar orijinal gerçek mavi dolarlardan bankamatiklere yüklüyorlar. Çünkü vatandaşın mağdur olmaması amacıyla. Eğer böyle bir sorunla karşılaşmışsanız bunu bankaya ibraz edebilirsiniz. Çünkü bankalardaki dolarların seri numaraları da alınıyor ve seri numarasını ibraz ettiğiniz takdirde banka sizin mağduriyetinizi giderecektir.