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Umman ile 10 stratejik anlaşma! Ticarette hedef 5 milyar dolar | Başkan Erdoğan: Lübnan gibi Gazze'de de ateşkes olmalı

Umman ile 10 stratejik anlaşma! Ticarette hedef 5 milyar dolar | Başkan Erdoğan: Lübnan gibi Gazze'de de ateşkes olmalı

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Giriş: 28.11.2024 18:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said, 10 stratejik anlaşmanın imza töreninin ardından Ortak Basın Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "(Türkiye-Umman ticaret hacmi) Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Öte yandan Orta Doğu'daki İsrail katliamına değinen Başkan Erdoğan, "Lübnan'da ateşkes olması sevindirici. Lübnan gibi Gazze'de ateşkes olmalı Gazze'de kalıcı ateşkes olmazsa bölgesel huzur olmaz." ifadelerini kullandı.
Umman ile 10 stratejik anlaşma! Ticarette hedef 5 milyar dolar | Başkan Erdoğan: Lübnan gibi Gazze’de de ateşkes olmalı
Umman ile ticarette hedef 5 milyar dolar
"Umman ile ticarette hedef 5 milyar dolar"
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