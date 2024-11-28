Umman ile 10 stratejik anlaşma! Ticarette hedef 5 milyar dolar | Başkan Erdoğan: Lübnan gibi Gazze’de de ateşkes olmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said, 10 stratejik anlaşmanın imza töreninin ardından Ortak Basın Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "(Türkiye-Umman ticaret hacmi) Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Öte yandan Orta Doğu'daki İsrail katliamına değinen Başkan Erdoğan, "Lübnan'da ateşkes olması sevindirici. Lübnan gibi Gazze'de ateşkes olmalı Gazze'de kalıcı ateşkes olmazsa bölgesel huzur olmaz." ifadelerini kullandı.