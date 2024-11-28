TBMM’de gerginlik: CHP’li vekillerden basın üzerinden yeni provokasyon

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlarken CHP'li isimler yeni bir provokasyona imza attı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı salona almamaya çalışan CHP'li milletvekilleri, şimdi de kameraların içeriye alınmadığını iddia etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba

Komisyona basın mensupları alınmasına ve bütün haber kameralarının çekim yapmasına rağmen CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve diğer CHP'li milletvekilleri, "Basının çekmesine izin verilmiyor" diyerek provokasyon yaptı.

ÇEKİM YAPMAYA DEVAM ETTİLER

CHP'li vekiller, "Sansür uygulanıyor" dese de kameralar ve bazı milletvekilleri ile danışmanlarının telefonla çekimleri devam etti.

9 KAMERA ÇEKİM YAPIYORDU

CHP'li vekillerin provokasyona kalkıştığı konuda tartışmalar sürerken, komisyon salonunda 9 adet kameranın çekim yaptığı ortaya çıktı.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba

MEHMET MUŞ: İÇERİ ALINMAMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, yeni bir uygulamanın olmadığını, kameramanların ve foto muhabirlerinin çekim yaptığını, muhabirlerin içeri alınmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Bu sırada bazı CHP milletvekilleri ile MHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

ARA VERİLDİ

Daha sonra Komisyon Başkanı Muş, oturuma ara verdi. Aranın ardından Adalet Bakanı Tunç, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.