Disney Atatürk filmini neden kaldırdı? Cevap veremeyince vekiller tepki gösterdi

Dijital Mecralar Komisyonu'na "Atatürk" filmi damga vurdu. Sunum yapmak için Komisyona gelen Disney, yayınlanmayan Atatürk filmi nedeniyle büyük tepki gördü.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, "Neden Atatürk filmini kaldırdınız?" diye sorarken, Disney Genel Müdürü topu taca atmaya çalışınca komisyonda tartışma çıktı.

Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, bu soruya şöyle yanıt verdi:

Atatürk konusu bizim için de çok hassas bir konu. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu işi ortaya çıkaran, uluslararası bir şirkete onaylattık. Zor kısmını yaptık işin. Büyük bütçeli bir işti. Kamuya açıklamamızı yaptık aslında. Tek bir dizimiz değil, pek çok dizimizi kaldırdık. Dünyada da böyle oldu. Detaylı söyleyecek çok da bir şey yok. RTÜK'e yapılan açıklamaya bakarsanız çok net aslında.

"ÖZETLEMEYİN AÇIKLAYIN"

MHP'li Uysal, araya girerek, "RTÜK'e yaptığınız açıklamayı burada da yapın, kayıtlara geçsin." diye tepki gösterdi.

Disney Genel Müdürü Soner, "Özetleyeyim." diyerek cümleye girmek istedi. Başkan Yayman, uyarıda bulunarak, "Özetlemeyin açıklayın!" dedi. Disney Genel Müdürü top çevirmeye başlayınca, vekillerden tepki geldi.

MHP Mersin Milletvekili Dr. Levent Uysal

"KİM DEDİ SİZE KALDIRIN DİYE?"

MHP'li Uysal, "Hiçbir şey açıklamadınız, hiçbir şey anlamadık. Kim dedi size kaldırın, bunu açıklayın. Bizim kurucumuz, liderimiz bizim için önemli. Ne oluyor da kaldırıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Disney Türkiye Genel Müdürü Soner, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı diye bu projeyi hazırlamıştık. Biz yerel değil, global bir firmayız. Milyarlarca dolarlık birçok yayına girmedi. Ulusal kanal mecra olarak en fazla kitleye ulaşan mecra. Biz burada yayınladık. Sinemalarda yayınlamak için her türlü katkıyı yaptık. Sinemalarda gösterildi. Bu içerik yayınlandı." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Cenk Soner

CHP'Lİ ÖZKAN: ERMENİ LOBİSİNE BOYUN EĞDİNİZ

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Soner'e tepki göstererek, "Ermeni lobisi baskısı ile 2 bölümlük filme çevirdiler." diye araya girdi.MHP'li Uysal da, "Ben de onu söyletmek istiyorum da, söylemiyor. Tamam Cenk bey biz anladık." diyerek tepki gösterdi. Tuncay Özkan, "İki tane Ermeni lobisine boyun eğdiniz. Korkunuzdan, cahilliğinizden kaldırdınız. Sonra başka şeyler yaparak durumu toparlamaya çalıştınız." sözleriyle tartışmayı sürdürdü.

AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (AA)

"SİZE ERMENİ LOBİSİ BASKI YAPTI MI, YAYINLAMAYIN DEDİ Mİ?"

Başkan Yayman, "Cenk bey, siz böyle açıklamalar yaptıkça bu iş uzayacak. Açık açık soruyorum. Ermeni lobisi size baskı yaptı mı, yayınlamayın dedi mi? Bunun yanıtını açıkça verin" dedi.

Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, "Hayır, baskı olmadı. Yayınlamayın da demediler" diye yanıt verdi. CHP'li Özkan araya girerek, "ABD'nin açıklamasında öyle değil ama, orada baskıyı itiraf ediyorlar." dedi.

MHP'li Uysal da, "Oraya geldi baskı da, Türkiye'de bize bir şey demediler demek istiyor galiba." diyerek tepkisini sürdürdü.