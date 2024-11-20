CHP’lilerden TBMM’de büyük provokasyon! Yerlikaya’yı engelleme girişimi! Üst üste tepkiler...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce gerginlik yaşandı.

SALONA GİRİŞİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişinde CHP'li milletvekilleri görüşme taleplerinin reddedildiğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı.

CHP'li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"DEMOKRASİYİ KORUMAMIZ GEREKİYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Türkiye bir hukuk devletidir. Demokrasiyi korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"TARTIŞMA YAPAMAYANLAR FİZİKİ SALDIRIYLA AÇIKLARINI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

Parlamento siyaset tarihinde müzakere yapılan ve meselelerin konuşulduğu yerdir. Komisyonların bu misyonu daha da vurgulayan ve daha yoğunlaştıran bir önemi vardır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bütçe ilgili olarak komisyona geliyor. Bunu önüne fiziki olarak orada önünü kesmeye ve durdurmaya çalışıyorlar. Bu sırada bir arbede oluşturuyorlar ve fiziki saldırı yapıyorlar. Bunu yapanlar CHP milletvekilleridir.

İçeride herhangi bir mesele konuşulacaksa bunun komisyonda konuşulması mümkündür. Eğer sayın Bakan Yerlikaya ile özel olarak konuşmak istiyorlarsa Komisyon Başkanı Mehmet Muş odasına davet etmiştir. Orada konuşmaları da mümkündür. Ama bunu yerine komisyona tam girişini engellemeye çalışarak bir şekilde bu eşkıyalığı yapıyorlar. Bu sözden korkanların siyasi tartışmadan korkanların aleni tartışma yapamayanların fiziki saldırıyla bu açığı kapatmaya çabalarıdır.

Ömer Çelik A Haber'de (A Haber ekran görüntüsü)

"CHP VESAYETÇİ TUTUMLARDAN VAZGEÇMELİ"

Meclis'te sıkıntılı zamanlarda istenmeyen olaylar ve görüntüler ortaya çıkmıştır. Ancak İçişleri Bakanlığının bütçesinin tartışılacağı komisyonun girişinde bunun bir fiziki saldırıya dönüşmesi barbarca bir saldırı yapılması eşkıyalığın Meclis'te sahneye konuşmasından ibarettir.

"BU SALDIRI DEMOKRASİYE YAPILDI"

CHP uzun zamandır diyalog ve normalleşmeden bahsediyor. Peki demokrasiyi burada nasıl işleteceksiniz? Bunun yapılacağı yer Meclis'tir. Komisyonlar da bunu önemli mekanizmalarındandır. Buradaki konuşmayı engelleyerek demokrasiye bir saldırı gerçekleştiriyor. Zaten içeri girildiğinde vekiller istediği kadar söz alır ve uzun uzun konuşur. Burada müzakereler olur bakana sorular sorulu ve tartışmalar yapılır. Tüm bunlar mümkünken komisyonun kapısını kapatıyorlar. Fiziki bir saldırı gerçekleşiyor.

CHP provokasyonu! Ömer Çelik A Haber’e konuştu CHP PROVOKASYONU! ÖMER ÇELİK A HABER'E KONUŞTU Bu siyasi eşkıyalığa kurumsal olarak CHP sahip çıkıyor mu çıkmıyor mu? Aslında mesele budur. Özgür Özel göreve geldiğinden beri normalleşmeden bahsediyor. Ancak kendisini temsil eden Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bu eşkıyalığı yaparak barbarca bir saldırı yapıyor. Bunun ne Meclis'e bir katkısı vardır ne de Türkiye'nin siyaset yoluyla kazanımlar elde etmesine bir katkısı vardır. Bu siyasi sabotaj ve siyasi barbarlıktır.

"YAPILAN SALDIRI BARBARLIKTIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

"Bazı CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkıyalık hak ettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."

"MİLLETTEN ALDIĞIMIZ İRADEYİ TERK ETMEYİZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlayışın bu akıl tutulmasının siyasal şiddet anlayışının bunu yapanlara bir faydasının olmadığını anlamaları lazım. Çok partili hayata geçtiğimizden beri iktidara gelememelerinin nedeni de budur. Vatandaşımız bu görüntüleri şiddetle kınamaktadır. Biz de buna izin vermeyiz. Milletten aldığımız iradeyi hiçbir bir vesayet odağı karşısında terk etmedik parlamento da bunu terk etmeyiz. Bu şiddet ve kabadayılıklara AK Parti asla izin vermeyecek."

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ( A Haber ekran görüntüsü)

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler de olayı şu şekilde yorumladı:

"Ben de bugün yaşanan bu talihsiz olayları şiddetle kınıyorum. Özgür Özel'in bu utanç verici durumu ortaya çıkaran şiddet uygulayan ve kabadayılık yapanlara karşı gereğini yapmasını bekliyorum. Parlamento sözlerin konuşulduğu aziz milletimizin vermiş olduğu yetkinin karşılığında hizmet ettiği bir alan Burada kabadayılık yapmak ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın çalışmalarını engellemek utanç vericidir. Bunu yapanları şiddetle kınıyorum."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler (A Haber ekran görüntüsü)

"SİYASİ NEZAKETLE BAĞDAŞAMAMAKTADIR"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da yaptığı paylaşımda yaşananlara tepki gösterirken "Bugün, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılımını engellemek amacıyla milletvekilleri tarafından sergilenen tavrı doğru bulmuyorum. Tabii ki her bakan en sert şekilde eleştirilebilir, tavır koyulabilir; ancak Gazi Meclisimizin çatısı altında yapılan bu davranış, siyasi nezaket ve demokratik teamüllerle bağdaşmamaktadır." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'ın sosyal medya paylaşımı (X)

"KOMİSYONA SOKMAMAK GİBİ BİR YETKİNİZ YOK"

Komisyon Başkanı Muş, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden tutun da başkanlığına kadar 2011'den beri geliyorum buraya. Meclis'te, Plan ve Bütçe Komisyonuna sokmamak gibi bir yetkiniz yok. Önde kadın milletvekilleri, CHP Grubu kapının önünü kapadı. Ben içeri giremiyorum, Komisyon Başkanıyım. Kadın milletvekilleri, erkek milletvekilleri ön tarafı kapatmış, yan yana omuz omuza. Ben içeri giremiyorum. 'Komisyona girmenize izin vermeyeceğiz' deniyor." ifadelerini kullandı.

"YERLİKAYA ODASINA DAVET ETMİŞTİ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmesi için davet ettiğini anlatan Muş, "Haber gönderdim, öyle kapı önünde ne konuşacaklar, böyle barikat olduğunu bilmiyorum, buyursun gelsinler. Davet ettim, benim odamda görüştüreyim, benim odam sakin. Ben de bir konu konuşulacak sanıyorum. Sayın Başarır gelmiş olsa, neyse mesele anlatabilir. Esenyurt'taki polisin uygulamasından mı rahatsız, başka bir hadise mi? Gelmedi." diyerek yaşananları aktardı.

Olay anından bir kare (X)

"GELSELERDİ İŞ ÇÖZÜLÜRDÜ"

Kapının önü milletvekilleriyle dolu olduğu için salona girilemediğini belirten Muş, "Gelse Sayın Başarır, meseleyi anlatsa iş çözülecekti." dedi. Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Muş toplantıya ara verdi.

"BİZİ BELEDİYEYE ALMADINIZ"

CHP'li milletvekilleri, "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız" diyerek yapılan kayyum atamalarına tepki gösterdiklerini ifade etti.

BAŞARIR VE AĞBABA ÖN PLANDA

Yerlikaya'nın komisyona girişini engellemeye çalışanlar arasında başı çekenlerin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın olduğu görüldü.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş olaya ilişkin bilgileri aktardı (A Haber ekran görüntüsü)

"YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMIŞ DURUMDA"

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın dışarıda aktardıkları:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya salonda değil. CHP'li vekiller salondaki yerlerini aldılar. Saatler 11'e yaklaşırken bir sakinleşme oldu. Birazdan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan Bütçe Komisyonu'na gelmesi bekleniyor. Şu anda olayların yatışmış durumda. CHP'li Ali Mahir Başarır CHP sıralarında oturuyor. Kayyumlara yönelik protestoları içeren pankartlar var.

Yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Meclis polisi de teyakkuza geçmiş durumda. Ali Yerlikaya'nın gelmesiyle çalışmalar devam başladı. Başka bir protesto olmadı.

Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de TBMM'deki gerginliği yorumladı (A Haber ekran görüntüsü)

"BİR PROTESTO BEKLİYORDUK"

A Haber muhabiri Rüya Akkuş da yaşananları canlı yayında aktardı:

"Biz zaten bir protesto olmasını bekliyorduk. Bütçe görüşmelerinin en başından beri CHP'li vekiller en başından beri kayyum atamalarına tepki gösteriyorlar. Her bakanlığın bütçe görüşmelerinde tepkileri oldu. Görüntülere bakıldığı zaman İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyona girmesi engellenmeye çalışıldı. Bakanın bu şekilde engellenmesi oldukça tepki çekti. CHP'li vekiller İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya içeri girmesini engellenmek istediler."

"EŞKIYA MECLİS'E İNMİŞ"

Gazeteci Abdulkadir Selvi de yaşananları A Haber'de yorumladı:

"İsmet Paşa'nın çok ünlü bir sözü var. Eşkıya Meclis'e inmiş demişti. Şimdiye kadar Plan Bütçe Komisyonu'nda birçok bütçe görüşmelerini izledim ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Bir Bakan ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Komisyon'a engellenerek sokulmak istenmiyor. Bu görüntüler çok çirkin görüntüler. Birisi Ali Mahir Başarır provokatör bir isimdir. Yine Veli Ağbaba provokatör bir isimdir. Bunlar Özgür Özel'in ekipleri. Burada yaşananlar Meclis tarihine girecek olaylar. CHP eğer böyle muhalefet yapacaksa yazıklar olsun."

"KANDİL NE YAPIYORSA ONU YAPIYORLAR"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da TBMM'deki gerginliğe ilişkin A Haber'e konuştu:

"Yaklaşık 40 yıla yakın TBMM'de görev yaptım. Böyle bir rezalet görmedim. Elbette kavgalar vardı ama yol kesme gibi bir eylemle karşı karşıya kalmadım. Yol kesmenin karşılığı bana göre eşkıyalık. Böyle bir olayla biz hiç karşılaşmadık.

Bunlar teröre destek veriyorlar. Terörle ilgili suçlanan kişiye destek veriyorlar. Kandil'e özenmiş gibi bir tavır içindeler adeta. Kandil ne yapıyorsa bunlar onu yapıyor. Meseleyi bu şekilde ortaya koymak lazım."

"YAPILAN HADSİZLİĞİN BİR BEDELİ OLMALI"

A Haber muhabiri Mehmet Karataş da yaşananları yorumladı:

"CHP'nin şirazesi kaymaya devam ediyor. DEM Parti ile takıla takıla kabul edilmeyen hadsiz tavırları kopyalamaya ve örneklemeye devam ediyor. Sabah görüntüler geldiğimde DEM Parti diye düşündük ancak CHP'li vekilleri gördük. Kendileri demokratik olarak tanıtıyorlar.

Anca bu görüntüyle birlikte CHP akıldan uzak ve her gün haydutça, militanca bir söyleme ve eyleme gidiyor. CHP'li vekiller bir akıl ortaya koymak yerine bedenlerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önüne koyarak komisyona girmesini engelliyorlar. Ciddi bir saldırganlık var. CHP birlikte oldu DEM ile benzeşmeye başladı.

Ahmet Özer üzerinden bir protesto yapıyorlar ancak bu ismin terör örgütüyle görüşmediklerine dair bir kanıtları yok. Seçilmiş olanların PKK ile iltisaklı olmasına müsaade mi edilecek? İçişleri Ali Yerlikaya buna izin vermedi ve buna alışmaları gerekiyor. Bu yapılan hadsizliğin bir bedeli olmalı çünkü TBMM'de böyle bir durum hiç yaşanmadı. Bu çok ayrı bir durum."