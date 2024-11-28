MSÜ’den ders notu kitabının kapağına yönelik adli ve idari soruşturma kararı

Milli Savunma Üniversitesi tarafından hazırlanan Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet isimli kitabın dış kapağında Türkiye haritasında doğu illerin olmadığı görüldü.

Milli Savunma Üniversitesi Türk Dili ve Hitabeti kitabı kapağı

ÜMİT ÖZDAĞ: HANGİ SAVAŞI KAYBETTİK? ASKERLERİMİZ Mİ ÇEKİLDİ?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) hazırladığı "Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet" adlı kitabın kapağındaki görseli "Kitabın kapağında Türk dilinin konuşulduğu coğrafyalar gösterilmiş. Bu coğrafyalar arasında Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu yok. Bu coğrafyayı ne zaman, hangi savaşta kaybettik Erhan Afyoncu? Bu bölgeden askerlerimiz ve devletimiz de çekildi mi?" sözleriyle eleştirdi.

Ümit Özdağ'ın paylaşımı (X)

MSÜ REKTÖRÜ AFYONCU: İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, üniversite tarafından yayınlanan kitabın kapağındaki görselde Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunun bir bölümünün farklı renkle boyandığının ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar 20 gün önce derhal toplatılmıştır. Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhâl idari ve adli süreç başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

KURUM DIŞI GRAFİKERİN HAZIRLIĞI KAPAK 20 GÜN ÖNCE TOPLATILDI

İşte Afyoncu'nun açıklamalarının tamamı:

"Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen "Ders Notu" kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır. Sosyal medyada yer alan kitap kapağı; Üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir.

Kitabın orijinal kapağı

Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar 20 gün önce derhal toplatılmıştır. Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhâl idari ve adli süreç başlatılmıştır."