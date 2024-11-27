CHP’nin kreş iddiasına AK Parti’den yanıt: Neslimizi bu tip insanlara teslim etmiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP'li belediyelerin, kreş üzerinden yürüttükleri kirli algı operasyonu gün yüzüne çıktı. CHP'nin "Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları yayınlanan genelge ile kreşleri kapatacak" iddiası yalan çıktı.

"BELEDİYE KREŞLERİNDE LGBT PROPAGANDASI YAPILIYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, belediyelerin anasınıfı açma yetkisinin bulunmadığını açıkladı. AYM'nin de konuyla ilgili 'yetki' kararı olduğunu açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreşlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olduğunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yayınladıkları genelgenin ise yalnızca anasınıfı ve anaokullarını kapsadığını vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta (AA)

"AÇILMIŞ BİR KREŞİNİZ YOK"

Öte yandan Bakan Tekin CHP'li belediyelerin açtığı kreşlerde çocuklara terör örgütü ve LGBT propagandası yapıldığını ve konuyla ilgili çok sayıda veliden şikayet aldıklarını da açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin kreşlerle ilgili iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Usta, belediyelerin yasal olarak okul öncesi eğitim kurumları açma hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde bu alandaki vaatlerin yerine getirilmediğini belirtti.

Belediyelerin kreş politikalarını eleştiren Usta, CHP'li belediyelere meydan okuyarak "Hiçbir şekilde neslimizin bu tip insanların eline teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu arada kreş açma niyetleri varsa buyursunlar, açsınlar kreşlerini. Görelim bir tane düzgün bir örnek, biz de özür dileyelim. 'Kapatılacak' diyorlar, açamıyorsunuz ki kapatalım. Zaten açılmış bir kreşiniz yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den CHP'nin kreş iddiasına yanıt

"LGBT İLE BAĞLANTILI FAALİYET YÜRÜTEN DERNEKLER DESTEKLİYOR"

Usta, bazı belediyelerin "kreş açılmasına engel olundu" yönündeki iddialarını "yavuz hırsız misali üste çıkma" çabası olarak değerlendirdi. Bu belediyelerin, gerçek anlamda kreşler açmadığını, bunun yerine fiziki şartları uygun olmayan yerleri kreş adı altında sunduğunu ileri sürdü. Ayrıca, bazı kreş hizmetlerinin, LGBT ile bağlantılı faaliyetler yürüten dernekler tarafından desteklendiğini söyledi.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ BECERİSİZLİKLE SUÇLADI!

Belediyelerin genel hizmet performansına da değinen Usta, CHP'li belediyelere şu sözlerle yüklendi:

"İstanbul'da yanan otobüsler, çalışmayan metrolar, bozuk yollar... Ankara'da çöken her yol ve asfalt... Bunlara engel olan ne var? Bunları niye yapmıyorlar? Buna da mı biz engel oluyoruz? E, olmuyoruz. Ancak iş bilmezlik ve kaynakların doğru kullanılmaması sonucu bu durumlar ortaya çıkıyor. Bunların hiçbiri yalan değil. Gerçekleri görmekten korkanlara gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Ve şundan emin olun, kimseyi engellemek gibi bir derdimiz yok."

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN DENETİM YETKİSİ YOK"

Kreşlerle ilgili tartışmalarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın belediyelere ait kreşleri denetleme yetkisi olmadığını hatırlatan Usta, belediyelerin bu alandaki haklarına saygı duyulduğunu söyledi. Ancak CHP'nin 2005 yılında Belediye Kanunu'ndaki okul öncesi eğitim kurumu açma hakkını iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu hatırlatarak, geçmişte CHP'nin bu konuda engelleyici bir tutum sergilediğini belirtti.