Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’de

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

İBB'NİN "KREŞLER KAPATILIYOR" İDDİASI‍

‍

Ben Özgür Özel'e gerçekten acıyorum şu anda. Kendi siyasi partisi içerisinde ya birileri tarafından bir manipülasyon içerisinde ya okuduğunu anlamakta problem yaşıyor ya da okuyor anlıyor ama milleti yanlış bilgilendirmek için bu tür spekülatif şeylere giriyor.

Bu mevzunun aslı şu ben tane tane anlatayım. Birincisi bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Kreşlerle alakalı olamaz zaten. Neden? 36 ay altında bakım işlevi yerine getiren kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanında dışındadır.