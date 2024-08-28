MİT Süleymaniye'de avladı PKK'nın SİHA paniği arttı! "Tepemizdeler" itirafı | DEM'li isim terörist taziyesinde

PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit

KANDİL PANİK YAPTI

MİT'in PKK'nın propaganda ayağına vurduğu büyük darbe sonrası Kandil karalar bağladı. PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, "Yüzlerce kadın Gülistan Tara'nın (Tekik) yerine geçmeli" diyerek kaos çağrısı yaptı.



"GERİLLACILIK YAPARKEN..."

Ümit, gazetecilik maskesi takan teröristleri aklayan açıklamasında bu isimlerin PKK ile olan bağını kabul ederek "Ben öncelikle Gulistan Tara (Tekik) Hêro Bahadîn ve Rosîda Mêrdîn saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Rosîda Mêrdîn arkadaş gerillacılık yaparken şehit düştü" dedi.