28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

MİT Süleymaniye'de avladı PKK'nın SİHA paniği arttı! "Tepemizdeler" itirafı | DEM'li isim terörist taziyesinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 19:32 Güncelleme: 28.08.2024 19:47
ABONE OL
MİT Süleymaniye’de avladı PKK’nın SİHA paniği arttı! Tepemizdeler itirafı | DEM’li isim terörist taziyesinde

MİT, terör örgütü üyelerini tek tek avlamaya devam ediyor. Son olarak Talabani'nin kontrolünde olan Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik öldürüldü. Olay sonrası Kandil'in SİHA paniği artarken, örgütün sözde elebaşılarından Helin Ümit, "Her gün orada burada SİHA saldırısı var. 24 saat Süleymaniye'nin üzerinde keşif dolaşıyor" sözleriyle paniği itiraf etti. Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ise ölen teröriste ağıt yakarken, DEM'li Zeynep Oduncu teröristin taziyesine katıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı Gülistan Tekik, Murat Karayılan'ın yanındaMİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı Gülistan Tekik, Murat Karayılan'ın yanında

TALABANİ HİMAYESİNDE PKK PROPAGANDASI
Tekik'in Bafel Talabani yönetimindeki KYB'nin de desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüttüğü biliniyordu. Örgüt ideolojisinin yayma faaliyetlerinde bulunan PKK'lı Gülistan Tekik, örgüte katılımları artırmak ile de görevliydi.

MİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı Gülistan TekikMİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı Gülistan Tekik

ELEBAŞILARIN EN YAKININDAYDI
Özellikle Elebaşı Murat Karayılan'ın çok güvendiği Tekik, uzun yıllar Duran Kalkan, Ferhat Abdi Şahin gibi örgüt üst düzey yöneticilerin yanında bulundu.

PKK Merkez Komite Üyesi Helin ÜmitPKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit

KANDİL PANİK YAPTI
MİT'in PKK'nın propaganda ayağına vurduğu büyük darbe sonrası Kandil karalar bağladı. PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, "Yüzlerce kadın Gülistan Tara'nın (Tekik) yerine geçmeli" diyerek kaos çağrısı yaptı.

"GERİLLACILIK YAPARKEN..."
Ümit, gazetecilik maskesi takan teröristleri aklayan açıklamasında bu isimlerin PKK ile olan bağını kabul ederek "Ben öncelikle Gulistan Tara (Tekik) Hêro Bahadîn ve Rosîda Mêrdîn saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Rosîda Mêrdîn arkadaş gerillacılık yaparken şehit düştü" dedi.

PKK Merkez Komite Üyesi Helin ÜmitPKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit

KÖŞEYE SIKIŞTIKLARINI İTİRAF ETTİ
MİT ve SİHA'ların varlığından huzursuz olan teröristbaşı Helin Ümit, "Her gün orada burada SİHA saldırısı var. 24 saat Silemanî'nin üzerinde keşif dolaşıyor" köşeye sıkışmışlık itirafında bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç KoçyiğitDEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit

DEM PARTİ'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA: ÖLEN PKK'LIYA AĞIT YAKTI
PKK'nın 'gazeteci' maskeli propaganda elemanı Gülistan Tekik'in etkisiz hale getirilmesi sonrası DEM Parti'den de küstah bir açıklama geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Millet'in Meclisi'nde MİT'in yaptığı operasyonu hedef alıp, Cumhur İttifakı'nı hedef gösterdi. Koçyiğit, "Türkiye özgür basın çalışanlarını katlederek savaş suçu işlemiştir" sözleriyle PKK leşi için ağıt yaktı.

DEM Parti Grup Başkanvekili, Irak ve Suriye'nin kuzeyini PKK'ya dar eden SİHA'lardan da rahatsızlık duyduğunu açık açık söyledi.

DEM Parti Batman vekili Zeynep Oduncu terörist taziyesindeDEM Parti Batman vekili Zeynep Oduncu terörist taziyesinde

DEM'Lİ VEKİL TERÖRİST TAZİYESİNDE
DEM Parti Batman vekili Zeynep Oduncu ise MİT'in başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği teröristin taziyesine katıldı. Oduncu X'ten yaptığı paylaşımda "Süleymaniye'de katledilen Gülistan Tara için kurulan taziyedeydik" ifadelerini kullanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör