MİT Süleymaniye'de avladı PKK'nın SİHA paniği arttı! "Tepemizdeler" itirafı | DEM'li isim terörist taziyesinde
MİT, terör örgütü üyelerini tek tek avlamaya devam ediyor. Son olarak Talabani'nin kontrolünde olan Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik öldürüldü. Olay sonrası Kandil'in SİHA paniği artarken, örgütün sözde elebaşılarından Helin Ümit, "Her gün orada burada SİHA saldırısı var. 24 saat Süleymaniye'nin üzerinde keşif dolaşıyor" sözleriyle paniği itiraf etti. Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ise ölen teröriste ağıt yakarken, DEM'li Zeynep Oduncu teröristin taziyesine katıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
TALABANİ HİMAYESİNDE PKK PROPAGANDASI
Tekik'in Bafel Talabani yönetimindeki KYB'nin de desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüttüğü biliniyordu. Örgüt ideolojisinin yayma faaliyetlerinde bulunan PKK'lı Gülistan Tekik, örgüte katılımları artırmak ile de görevliydi.
ELEBAŞILARIN EN YAKININDAYDI
Özellikle Elebaşı Murat Karayılan'ın çok güvendiği Tekik, uzun yıllar Duran Kalkan, Ferhat Abdi Şahin gibi örgüt üst düzey yöneticilerin yanında bulundu.
KANDİL PANİK YAPTI
MİT'in PKK'nın propaganda ayağına vurduğu büyük darbe sonrası Kandil karalar bağladı. PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, "Yüzlerce kadın Gülistan Tara'nın (Tekik) yerine geçmeli" diyerek kaos çağrısı yaptı.
"GERİLLACILIK YAPARKEN..."
Ümit, gazetecilik maskesi takan teröristleri aklayan açıklamasında bu isimlerin PKK ile olan bağını kabul ederek "Ben öncelikle Gulistan Tara (Tekik) Hêro Bahadîn ve Rosîda Mêrdîn saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Rosîda Mêrdîn arkadaş gerillacılık yaparken şehit düştü" dedi.
KÖŞEYE SIKIŞTIKLARINI İTİRAF ETTİ
MİT ve SİHA'ların varlığından huzursuz olan teröristbaşı Helin Ümit, "Her gün orada burada SİHA saldırısı var. 24 saat Silemanî'nin üzerinde keşif dolaşıyor" köşeye sıkışmışlık itirafında bulundu.
DEM PARTİ'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA: ÖLEN PKK'LIYA AĞIT YAKTI
PKK'nın 'gazeteci' maskeli propaganda elemanı Gülistan Tekik'in etkisiz hale getirilmesi sonrası DEM Parti'den de küstah bir açıklama geldi.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Millet'in Meclisi'nde MİT'in yaptığı operasyonu hedef alıp, Cumhur İttifakı'nı hedef gösterdi. Koçyiğit, "Türkiye özgür basın çalışanlarını katlederek savaş suçu işlemiştir" sözleriyle PKK leşi için ağıt yaktı.
DEM Parti Grup Başkanvekili, Irak ve Suriye'nin kuzeyini PKK'ya dar eden SİHA'lardan da rahatsızlık duyduğunu açık açık söyledi.
DEM'Lİ VEKİL TERÖRİST TAZİYESİNDE
DEM Parti Batman vekili Zeynep Oduncu ise MİT'in başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği teröristin taziyesine katıldı. Oduncu X'ten yaptığı paylaşımda "Süleymaniye'de katledilen Gülistan Tara için kurulan taziyedeydik" ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
- YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...
- EBA bilgi güncelleme açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte olacak? MEB EBA güncelleme tarihleri...
- Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!
- 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü , yarım gün mü? 2024-2025 resmi tatiller takvimi...
- Tarım Kredi'de ay sonu fırsat kataloğu | 16'lı tuvalet kağıdı 132 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...
- Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...
- Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37'lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: "Her gün sayarak..."
- AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?
- Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?
- Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…
- B sınıfı ehliyeti olana yeni düzenleme: Artık araç kullanamayacaklar... Şartları değişiyor!