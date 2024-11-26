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Bakan Fidan'dan önemli temas! Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 22:55
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Bakan Fidan’dan önemli temas! Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Fidan temasları dahilinde Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Nasır Kamil ile de görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10'uncu Küresel Forumu kapsamında bulunduğu Portekiz'in Cascais kentinde ikili temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ayrıca temasları kapsamında Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Nasır Kamil ile de görüştü.

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