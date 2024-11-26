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Bakan Fidan'dan Netanyahu açıklaması! "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 18:58 Güncelleme: 26.11.2024 18:59
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Bakan Fidan’dan Netanyahu açıklaması! İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’nda konuşuyor. Bakan Fidan, yaptığı açıklamada, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez, adalet yerini bulmazsa bu Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nda konuşuyor.

Bakan Fidan, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez, adalet yerini bulmazsa bu Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacak" dedi.

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