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Bakan Fidan'dan İsrail'e net mesaj: Soykırıma uğratırsınız ama diğerleri gelir, sizi bulur!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 18:15
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Bakan Fidan’dan İsrail’e net mesaj: Soykırıma uğratırsınız ama diğerleri gelir, sizi bulur!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Ankara'daki vakıf binasında düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası Vizyon, Hedefler ve Dönüşüm' programına katıldı. Program kapsamında konuşan Bakan Fidan, "Netanyahu'nun fundamentalist (kökten dinci) hükümeti olduğu sürece bölgeyi ateşe götürecekler. Topyekun bir savaş hamlesi içinde olacaklar" dedi.

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