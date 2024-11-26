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Bakan Fidan Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 17:32
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Bakan Fidan Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Touhid Hossain ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Touhid Hossain ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na katıldı. Bakan Fidan, Forum kapsamında yaptığı konuşmanın ardından Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Danışmanı (Bakan) Touhid Hossain ile bir araya geldi.

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