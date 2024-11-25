Ali Atay'dan 6 Şubat depremleri hakkında tepki çeken sözler! Tepki yağdı | "Yaptığı yardımı iade edin"

Asrın felaketi olarak bilinen 6 Şubat depremlerinin acısı hala ilk günkü gibi taze. Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda ilde büyük bir yıkım oluşurken 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti.

Deprem oluşan hasarı ve yaraları sarmak için devlet canhıraş mücadele etti ve etmeye de devam ediyor. Özellikle konut çalışmaları hızlı bir şkeilde tamamlanlanıyor ve depremzede vatandaşların evlerine kavuşmaları için hızlıca ev teslimleri gerçekleştiriliyor.

Gerek depremin büyüklüğü gerek ise oluşturduğu yıkım nedeniyle dünyanın dört bir yanından insanlar bu felaket karşısında kayıtsız kallmadı ve destek mesajları gönderdi. Bu yaşananlara rağmen ülkemizde bazı kesimlerden gelen yorumlar "yok artık" dedirtti. Buna bir örnek de ünlü oyuncu Ali Atay oldu.

"BENİM MARAŞ'TA NE İŞİM VAR?"

Hazal Kaya'nın eşi, oyuncu Ali Atay, katıldığı bir programda depreme ilişkin tepki çeken sözler sarf etti. Atay "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla, terörüyle ben niye mücadele ediyorum? Hanımın karnı burnunda, ben Maraş'a yardıma gideceğim, karım telefonda vinç arıyor. Dedim 'Karım doğuruyor, benim Maraş'ta ne işim var?' Bunun birimleri var" dedi.

SERT TEPKİ: OYUNCU DEĞİL ODUNCU BİLE OLAMAZ

Ali Atay'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu ve tepkilerin odağına yerleşti. İşte o tepkilerden bazıları şu şekilde:

"Kimse başa kaktığınız üç kuruşluk yardıma muhtaç değil."

"Sağdaki, dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michelle Morrone'nin Hatay deprem bölgesindeki fotosu. Bizdekiler oyuncu değil, oduncu olamaz. Bir alay öküz."

Sosyal medya kullanıcısının tepkisi | Görüntü-A Haber

"Evet, yaptığı yardım acilen iade edilmelidir."

"Dünya ayağa kalktı ,dost düşman demeden yardıma koşup seferber oldu ama biz içimizde ki insancıklara insanlığı öğretemedik…"

"Gönderdikleri bi koli yardım 2 sene anlat anlat bi bitiremediler"

İLK DEĞİL: EDA ECE DE DEPREMZEDELERİ HEDEF ALMIŞTI

2023 genel seçimlerinde deprem bölgesindeki vatandaşlar tercihleri nedeniyle hedef alınmıştı. Hedef alanlardan biri de oyuncu Eda Ece olmuştu. Ece, Haziran 2023'te katıldığı bir ödül töreninde "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" demiş ve yaptıkları yardımları başa kalkmıştı.