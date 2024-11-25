Taksim'de polise biber gazlı saldırı! İzinsiz eylem yapmak isteyip boya sıktılar
İstanbul Valiliği tarafından Beyoğlu'nda yasak kararı alınmasına rağmen bir grup izinsiz yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Karaköy ve Şişhane'den Taksime izinsiz yürümek isteyen bir grup kadın, önlem alan polise biber gazı ve sprey boya sıktı. Uyarılara rağmen dağılmayan çok sayıda gösterici gözaltına alınırken o anlar ise kameraya yansıdı.
Karaköy ve Şişhane'den Taksime izinsiz yürümek isteyen bir grup kadın, önlem alan polise biber gazı ve sprey boya sıktı.
İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Beyoğlu'nda yapılacak yürüyüşlerin yasaklanmasının ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba, polis ekipleri barikat kurarak önlem aldı.
POLİSE BİBER GAZI SIKTILAR
Tüm uyarılara rağmen dağılmayan bir grup kadın, polise biber gazı ve sprey boya sıktı. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.