Bakanlık 20 kat daha ucuza mal etti! CHP’li belediyelere konser tepkisi

CHP'li belediyelerde düzenlenen konserlerin maliyetleri tepki çekerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

ARADA UÇURUM VAR

Ersoy, 16 ilde gerçekleştirilen Kültür Yolu festivallerindeki "büyük konser sahne ve teknik işleri"nin bakanlığa maliyetinin CHP'li belediyelerin 20'de 1'i kadar olduğunu açıkladı. Ersoy, "Arada uçurum var" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş (AA)

ÇOK DAHA KAPSAMLI OLMASINA RAĞMEN KAT KAT UCUZ

Israrlı sorular üzerine Bakan Ersoy, 7 aylık süre içinde 16 şehirde Kültür Yolu festivali düzenlendiğini, toplam 144 günlük (her festival 9 gün sürdü) sürede 6 bin 700 etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyük sanatçı konserlerinin etkinliklerin sadece yüzde 2'sini oluşturduğunu ifade eden Ersoy, şöyle devam etti: "Büyük konserlerin, konser başına sahne ve teknik kısmının maliyeti, belediye konserlerinin ekrana yansıyan rakamının 20'de 1"ine denk geliyor. Bizim festivallerimizde sahne çok daha kapsamlı. Baktığınız zaman maliyetler açısından ciddi bir fark var diyemeyeceğim, uçurum var ikisinin arasında. Sanatçılar bizim için çok değerli, Kültür Yolu Festivali'ne her seferinde sanatçılara özverili yaklaşımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bizimle birlikte taşın altına ellerini koyuyorlar. Yükü beraber omuzlamış oluyoruz. Toplumun çok ihtiyaç duyduğu bir iş yapıyorlar."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (AA)

16 MİLYONA 800 BİN LİRA

Ersoy, CHP'lilerin ısrarla hangi rakama göre kıyaslama yaptığını sorması üzerine "televizyon ekranlarına yansıyan maliyetin 16 milyon lira" olduğunu belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bu konser maliyeti ile kıyaslandığında Kültür Bakanlığı'nın Kültür Yolu festivallerinin sahte ve teknik kısımlarını 800 bin liraya mal ettiği ortaya çıkıyor.