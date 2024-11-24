Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti! İşte ele alınan konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

KRİTİK KABULDE YOĞUN GÜNDEM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayi malzemesi tedarik dayanışması ve Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası Türkiye'ye yönelik dayanışma mesajları için NATO Genel Sekreteri Rutte'ye teşekkür etti.

Fotoğraf: DHA

RUTTE HAİN SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ TUSAŞ'I ZİYARET ETTİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etti.

"NATO'YA PAHA BİÇİLMEZ KATKI SUNUYORLAR"

Rutte zirveye ilişkin yaptığı paylaşımda "Başkan Erdoğan ile, terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz de dahil olmak üzere, kolektif güvenliğimize yönelik büyüyen zorlukları görüşmek üzere bir araya geldim. Giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada,Türkiye NATO'ya paha biçilmez katkılarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

KABUL ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, "Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte (A Haber Arşiv)

TÜRKİYE'YE ARABULUCULUK TEKLİFİ Mİ?

Rutte'nin Ankara temaslarında Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün varlığı, Ukrayna-Rusya savaşında potansiyel olarak Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenmesi ve diğer ikili konular gündeme geldi.

Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte (A Haber Arşiv)

SONRAKİ DURAK YUNANİSTAN

Rutte, Türkiye ziyaretinden sonra salı günü de Yunanistan'a giderek Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek.

TRUMP'I DA ZİYARET ETTİ

Cuma günü ABD'nin Florida eyaletine uçarak ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile görüşürken küresel krizlerin masaya yatırıldığı duyuruldu. NATO tarafından yapılan kısa yazılı açıklamada "İttifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik sorunlarını görüştüler" denirken Genel Sekreter Rutte'nin ayrıca Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Mike Waltz ve diğer ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle bir araya geldiği de belirtildi.

"DÜNYADA TÜRKİYE'SİZ OYUN KURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katman, "Türkiye'siz gerçekten de bir oyun kurmak şu anda dünyada mümkün değil hiçbir coğrafyada mümkün değil. Sadece kendi coğrafyamız için değil." ifadelerini kullandı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

"DURUM CİDDİ"

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Durum ciddi. Durumun ciddiyetini şöyle anlıyoruz. Sayın Hakan Fidan ile biz hafta sonu bir araya geldik bunu da gazetelerimizde yazdık. Sayın Fidan iki tane tehlikeye dikkat çekiyor. Bir tanesi bunun artık küresel bir savaş olduğu ama daha da genişleme ihtimalinden söz etti.

"İKNA ÇAĞRISI YAPAN TEK LİDER ERDOĞAN"

Asıl ürkütücü olan ise bunun nükleer savaş ihtimali teorik bulunduğunu söylemesi. Tarifi böyle yaptıktan sonra durum ciddi. Durumun ciddiyetini de maalesef taraflara ikna çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında diğerleri hep bir taraf angaje oldu ve taraflara sakin olun bu iş ciddiye gidiyor ve cin şişeden çıkarsa o cini tekrar şişeye sokmak çok mümkün değil diyen bir Erdoğan var.

Biden giderayak bombanın pimini çekti ve kucağına bıraktı Trump'ın.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

"MASADA 3 BAŞLIK VAR"

Rutte'ye söylenen şey muhtemeldir ki bu görüşmelerde işin çok ciddi olduğu ve tarafların sakin olması gerektiği ifade edilecek. Birinci temel başlık Rusya – Ukrayna. Diğer iki başlık doğrudan bizimle ilişkili. Bir tanesi 2023 Washington'da NATO'nun bir mutabakatı vardır teröre karşı NATO üyelerini zor duruma sokacak engellerin kaldırılması yani bize örtülü açık uygulanan o engellerin kaldırılması sözü verilmişti o sözün yerine getirilmesini bekliyoruz. Yine bununla ilişkili olarak da teröre karşı samimi ve içten bir iş birliği. Üçüncü başlık da çok önemli. Son dönemde AB üyesi olmayan ülkelerin NATO'daki karar alma süreçlerinde örtülü de olsa biraz dışarıda bırakıldığı dışlandığı gibi bir hava var. AB'nin ordusuymuş gibi NATO'yu biraz böyle tanımlıyorlar bundan duyulan rahatsızlık da birinci ağızdan Rutte'ye iletilecek ve bunun giderilmesi gerektiği söylenecek.