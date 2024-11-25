Başkan Erdoğan Mark Rutte ile görüştü! TUSAŞ dayanışması için Rutte'ye teşekkür etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması ile Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi.

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