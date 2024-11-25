Rusya Kapustin Yars füze üssünden hangi ülkeleri kaç dakikada vurabilir?

NATO Genel Sekreteri Rutte önce Trump ile daha sonra Ankara’da Başkan Erdoğan ile görüştü. 2024 nükleer savaşla mı sona erecek? Rusya – Batı gerilimi yükselirken bundan sonra neler yaşanacak? Çözümün anahtarı kimde? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katman, “Türkiye’siz gerçekten de bir oyun kurmak şu anda dünyada mümkün değil hiçbir coğrafyada mümkün değil. Sadece kendi coğrafyamız için değil.” ifadelerini kullandı.

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