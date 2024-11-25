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Rusya Kapustin Yars füze üssünden hangi ülkeleri kaç dakikada vurabilir?

Rusya Kapustin Yars füze üssünden hangi ülkeleri kaç dakikada vurabilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.11.2024 16:46
NATO Genel Sekreteri Rutte önce Trump ile daha sonra Ankara’da Başkan Erdoğan ile görüştü. 2024 nükleer savaşla mı sona erecek? Rusya – Batı gerilimi yükselirken bundan sonra neler yaşanacak? Çözümün anahtarı kimde? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katman, “Türkiye’siz gerçekten de bir oyun kurmak şu anda dünyada mümkün değil hiçbir coğrafyada mümkün değil. Sadece kendi coğrafyamız için değil.” ifadelerini kullandı.
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