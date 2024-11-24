Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul edecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Trump ile görüştükten sonra yarın Türkiye'ye geliyor.

Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte (A Haber Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek olan Rutte Türk savunma sanayi temsilcileriyle görüşecek ve TUSAŞ tesislerini ziyaret edecek. Genel sekreterin Anıtkabir'e giderek çelenk bırakması da bekleniyor.

TÜRKİYE'YE ARABULUCULUK TEKLİFİ Mİ?

Rutte'nin Ankara temaslarında Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün varlığı, Ukrayna-Rusya savaşında potansiyel olarak Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenmesi ve diğer ikili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte (A Haber Arşiv)

SONRAKİ DURAK YUNANİSTAN

Rutte, Türkiye ziyaretinden sonra salı günü de Yunanistan'a giderek Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek.

TRUMP'I DA ZİYARET ETTİ

Cuma günü ABD'nin Florida eyaletine uçarak ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile görüşürken küresel krizlerin masaya yatırıldığı duyuruldu. NATO tarafından yapılan kısa yazılı açıklamada "İttifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik sorunlarını görüştüler" denirken Genel Sekreter Rutte'nin ayrıca Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Mike Waltz ve diğer ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle bir araya geldiği de belirtildi.