Başkan Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı! Şehit öğretmenleri andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"KALPLERİ TERBİYE EDEN GÖNÜL İŞÇİSİ"

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.

Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Başkan Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü için paylaşımda bulundu

VEDAT EDEN VE ŞEHİT OLAN ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.

Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.