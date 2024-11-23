Bakan Kurum 50 bin konut için tarih verdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde ilk olarak il koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Bakan Kurum, ardından Meydan ve Ticaret Merkezi Temel Atma Törenine katıldı. Adıyaman'a meydan sözünü yerine getirmeye geldiğini belirten Bakan Kurum, "'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' diyor, Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'nin temellerini atıyoruz. Şimdiden meydanımız bu şehrin güzel insanları için hayırlı olsun" dedi.

"1 AY İÇİNDE 50 BİN KONUTU DAHA TAMAMLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, bugüne kadar 130 bin vatandaşı yeni yuvalarına kavuşturduklarını kaydederek, "İnşallah 150 bininci konutumuzun anahtarlarını da önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle sizlere teslim edeceğiz. Sizden aldığımız güçle takip eden 1 ay içerisinde 50 bin konutumuzu daha tamamlayarak yıl sonuna kadar toplam 200 bin yuvamızı teslim etmiş olacağız. Göreceksiniz, 2025 yılı sonuna geldiğimizde, evine girmeyen tek bir vatandaşımız, ocağı tütmeyen tek bir yuvamız, kepengi berekete açılmamış tek bir işyerimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı. Adıyaman'da şimdiye kadar 17 bin 713 ev ve iş yerinin teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, 2025 yılı sonunda ise kentte 42 bin 136 konut ve iş yerini hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

"İNDERE ADIYAMAN'IN YENİ UYDU KENTİ OLACAK"

Konuşmasında Türkiye'nin en büyük şantiyesinin kurulu olduğu Adıyaman İndere ile ilgili de bilgiler veren Bakan Kurum, "Adıyaman'a yakışacak 5 milyon metrekarelik devasa bir alandaki projemiz, şehrin yeni Uydu Kenti olacak. Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan projemiz tamamlandığında 16 bin 400 ailemiz burada hayat sürecek. Şu ana kadar 7 bin ailemizin yuvalarını belirledik ve kalan konutlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

2025 BİTMEDEN MEYDAN PROJESİNDEKİ İŞ YERLERİ TESLİM EDİLECEK

Adıyaman Meydan Projesiyle temeli atılan ofis ve dükkanların 2025 yılı içinde tamamlanacağına dikkat çeken Bakan Kurum, "Milletimizin hatıralarıyla dolu tüm mekanları, mazideki o asil konumlarına yeniden kavuşturmak için de özel bir çaba içerisindeyiz. Adıyaman Meydan Projemizi de bu anlayışla ihya ediyoruz. Bizim Adıyaman'da konut ve ticari dükkan anlamında eksiğimiz yok ama istiyoruz ki meydanı olsun kültür merkezleri olsun. Esnafın yüzü daha da gülsün. Buradaki Kent Meydanı ve Cami Çevresi Çarşı Projelerimizi hızla tamamlayacağız. 2025 yılı bitmeden ofis ve dükkanları esnafımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ESKİ HÜKÜMET KONAĞI'NDAKİ TİCARİ ALANLAR OCAKTA TESLİM EDİLECEK"

Bakan Kurum, eski Hükümet Konağı'nın bulunduğu alanda ise ocak ayı içinde ofis ve dükkanların tamamlanıp teslim edileceğini açıkladı: Eski Hükümet Konağı olarak bildiğimiz bir alan var. Bu alan da maalesef işlevsel bir halde değildi. Biz buranın belediyemizden takasını, trampasını yaptık. Hazine mülkiyetine aldık. Ocak ayında yani 3 ay sonra ticari ünitelerimizi, meydanıyla, camisiyle, otoparkıyla bir bütün olacak şekliyle teslim edeceğiz. İnşallah burası da meydan projemizle beraber, Atatürk Caddesi'ne canlılık katacak, Adıyaman'ın yeni bir cazibe, buluşma merkezi olacak. Örenli Mahallemizdeki 500 kişilik, İndere'deki 2 bin kişilik camilerimizde ve Ulu Camimizde ezan seslerinin yeniden yükselmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

"ADIYAMANLI KARDEŞİM MEYDANDA TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞUNA ÇIKACAK"

Adıyaman için üretilen bu projelerin ayrı ayrı değil birbirini tamamlayan parçalar olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Ulu Cami'de namazını kılan bir kardeşimiz, cadde boyunca yürüyerek, adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak. Buradaki dükkanlarda alışverişini yapacak, sonra kütüphanesine giderek oradaki eserlerden istifade edecek. Ardından müzeyi gezecek ve gençlik merkezinde keyifle vakit geçirecek. Yani benim Adıyamanlı kardeşim, yeşilin, tarihin ve kültürün içerisinde yolculuğa çıkacak; Adıyaman'ın güzelliğini hissedecek, mutlu olacak, huzurlu olacak" diye konuştu.

"NE OLURSA OLSUN DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALARIMIZI AKSATMIYORUZ"

Deprem bölgesinin en önemli gündem maddeleri olduğunun altını çizen Bakan Murat Kurum, "Sadece depremin yıktıklarını yeniden yapmıyor, aynı zamanda şehirleri geleceğe hazırlıyoruz" diyerek şöyle devam etti: Ülkemizde ve bölgemizde ne olursa olsun, daima afetzede kardeşlerimizin yanında duruyoruz. Deprem bölgesini, kirli siyasetin istismar malzemesi yapmaya çalışanlara asla müsaade etmedik, etmiyoruz. Kim hangi gündem peşinde koşarsa koşsun, biz emekçi kardeşlerimizle, Adıyaman'da, İndere'de koşturmaya devam ediyoruz. Kim hangi hesabın içerisinde olursa olsun biz yuvalarımızı 1 gün daha erken teslim etmek için çabalıyoruz. Milletimizin bizlerden, devletten, siyasilerden beklentisi hizmettir, eserdir, icraattır. Milletimiz, herkesten de bu hassasiyeti beklemekte, birlik, beraberlik duruşunu istemektedir.

"DEVLET TECRÜBESİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Depremzede kardeşlerimiz müsterih olsun. Biz gerçek işimizden, gerçek gündemimizden, deprem bölgesinden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz" diyen Bakan Kurum deprem konutlarının hızla tamamlanıp teslim edileceğinin altını çizdi: Biz inanıyoruz ki; bu vatanı seven, bu milleti seven, yavrularımız için kaygı taşıyan hiç kimse; deprem bölgesini göz ardı edemez, deprem bölgesine gözlerini kapatamaz. Gelin hep birlikte Adıyaman'ın, Maraş'ın, Hatay'ın derdiyle dertlenelim. Gelin hep birlikte, Malatya'nın, Gaziantep'in, Kilis'in yarasına merhem olalım. Biz dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız. Depremin ilk anından itibaren sizlerle omuz omuza mücadele verdik ve bu mücadelemiz son konut teslim edilinceye kadar devam edecek. Bundan sonra da tam bir devlet disipliniyle, devlet tecrübesiyle sizin için çalışmaya devam edeceğiz.

"BU DEVLET GİDER O TERÖRÜ KAYNAĞINDA BİTİRİR"

"Gelin hepimiz, Türkiye'nin birliğine destek olalım. Gelin, ayrıştırıcı değil birleştirici olalım. Bölücülük ateşini değil, dostluk ve kardeşlik bahçesini büyütelim" ifadelerini kullanan Bakan Kurum konuşmasında terörle mücadele ile ilgili de şu mesajları verdi: Bu devlet bugüne kadar ayrılıkçılığa ve bilhassa teröre karşı en kararlı mücadeleyi yapmış bir devlettir. Memleketin dağında da düzünde de yerin üstünde de altında da her nerede terör varsa, bu devlet gider o terörü kaynağında bitirir. Sen, Meclis'te demokrasiye barikat kursan da bitirir, otobüsün üzerinden hukuka parmak sallasan da bitirir, milleti tehdit etsen de bitirir, bağırıp çağırsan da bitirir.