03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul 'Yarısı Bizden' ile dönüşüyor! Bakan Kurum paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 12:28 Güncelleme: 03.09.2024 12:32
ABONE OL
İstanbul ’Yarısı Bizden’ ile dönüşüyor! Bakan Kurum paylaştı

İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesi hükümetin yaptığı çalışma sonrası başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasına ilk dönemde başvuran vatandaşların evleri hızla yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşaatlardan görüntü paylaşarak "İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız " ifadelerini kullandı. Evleri hızla yükselen vatandaşlar ise İstanbullulara çağrıda bulunarak "Devlete güvensinler. Biz böyle evleri kendi başımıza yaptıramazdık" mesajını verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör