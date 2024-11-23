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Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 18:02
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Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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