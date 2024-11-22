İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tunceli ve Ovacık belediyelerine görevlendirme | İşte yerlerine atanan o isimler...

Son dakika... DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yargılandıkları davada karar açıklanmış iki isim, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak

Alınan kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül

TUNCELİ VE OVACIK BELEDİYELERİNE GÖREVLENDİRME

Böylece Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın a) Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve

b) Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle;

Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle;

Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen Başkan Vekili olarak görevlendirildi

YENİ OVACIK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HÜSEYİN ŞAMİL SÖZEN KİMDİR?

1995 yılında Nazilli'de doğup ilk ve ortaöğrenimini aynı şehirde tamamladı.

Ardından 2018 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş böylelikle lisans eğitimini tamamlamıştır.

T.C. İçişleri Bakanlığının açmış olduğu 2019 yılı Kaymakam Adaylığı sınavını birincilikle kazanmış Aydın Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlamıştır. İl merkez stajının sonrası Zonguldak/Çaycuma ve Balıkesir/Havran' da kaymakam refikliği stajlarını, Isparta ve Çankırı illerinde Mülkiye Müfettişi nezaretinde teftiş stajlarını tamamlamıştır. Toplamda 1 yıla yakın süre Aksaray/Ağaçören ve Ordu/Akkuş ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptıktan sonra yurtdışı stajı kapsamında yaklaşık 6 ay süreyle INTO City Of London' da dil eğitimi alıp yurda döndükten sonra 3 ay süreyle Hatay/Samandağ'da deprem bölgesi koordinatör kaymakam olarak görev yapmıştır.

108. Dönem Kaymakamlık Kursunu Üstün Başarılı olarak tamamlayan Kaymakamımız sırasıyla Denizli/Çameli, Ardahan/Posof da görev yapmış akabinde 02.11.2024 tarih ve 2024/387-2024/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli İli Ovacık İlçemize Kaymakam olarak atanarak yeni görevine başlamıştır.

Başlıca hobileri başta basketbol olmak üzere spor ve sinemadır. İleri derece İngilizce bilmekte olup Hâkime Büşra PURTUL SÖZEN ile evlidir

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu görevlendirildi

YENİ TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?

Aslen Çorum ili Sungurlu ilçesinden olan 1976 Ankara doğumlu Bülent Tekbıyıkoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1997 yılında tamamladı. Kısa bir süre finans sektöründe çalışan Tekbıyıkoğlu 2004 yılında İçişleri Bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı. İçişleri Bakanlığında sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevinde bulundu.

20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Tekbıyıkoğlu 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Bülent Tekbıyıkoğlu 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valisi olarak görev yaptı.10 Ağustos 2023 tarihli ve 32275 sayılı resmî gazetede yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tunceli Valisi olarak atanmıştır.

Meslek hayatı boyunca birçok kalkınma, istihdam, sosyal yardım, tanıtım projesinin hayata geçirilmesini sağlayan Bülent Tekbıyıkoğlu görev yaptığı yerlerde birçok başarı ve üstün başarı belgesi almıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Tekbıyıkoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.