İzmir’de polise saldırıda 6 tutuklama!

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası şüpheli şahıs yakalanırken genişletilen soruşturma sonucu 13 şüpheli daha gözaltına alındı.

İZMİR'DE POLİSE SALDIRIDA 6 TUTUKLAMA

3 polis memurunun yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

3 POLİS YARALANDI

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Polislere silahlı saldırıda bulunan M.S.Ç isimli şahıs

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı yapan şahsın iş yerine saldırıldığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

İzmir Valiliği şu ifadeleri kullandı: Seferihisar ilçemizde, 20.11.2024 günü (bugün) 20:00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır.

3 Polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

3 polis memurunu yaralayan şahıs gözaltına alınerken 13 şüpheli daha yakalandı

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İzmir'de polislere silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İhbara giden polisimize yapılan ateş sonucu maalsef 2'si ağır 3 polisimiz yaralandı." dedi.

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