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NATO Genel Sekreteri Rutte Türkiye'yi ziyaret edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 22:03 Güncelleme: 22.11.2024 22:07
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NATO Genel Sekreteri Rutte Türkiye’yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edecek.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi.

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