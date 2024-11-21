Bursa’da lodos etkili oldu! Halı sahanın telleri devrildi

Lodos nedeniyle Merkez Osmangazi ilçesinde Millet Bahçesi'ndeki halı sahanın telleri ve çevrede bulunan bazı ağaçlar devrildi, inşaat iskelesi park halindeki araçların üzerine düştü. Yaşanan olumsuzluklarda yaralanan olmazken, Bursa Valiliği, sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu.

Bursa'da lodos etkili oldu

Kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 68 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Bursa'da şiddetli rüzgar halı sahanın tellerini devirdi (İHA)

HALI SAHANIN TELLERİ DEVRİLDİ

Osmangazi ilçesinde bulunan bir halı sahanın telleri şiddetli lodos nedeniyle devrildi. Adrese sevk edilen Osmangazi Belediyesi ekipleri devrilen telleri kaldırıp, temizlik çalışması yaptı.

Bursa'da lodos etkili oldu

MARKET TABELASI YOLA DÜŞTÜ

Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki bir binada asılı olan market tabelası şiddetli rüzgarla bağlı bulunduğu yerden koparak, yola düştü. Şans eseri olay sırasında cadde üzerinde araç ve yaya bulunmazken, savrulan tabela ekipler tarafından kaldırıldı.

Bursa'da lodos etkili oldu

ÇÖP KONTEYNERİ YOLA SAVRULDU

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteyneri şiddetli lodos nedeniyle yola savruldu. Konteyner vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

Bursa'da lodos etkili oldu

LODOSUN ŞİDDETİ ARAÇ İÇİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyreden bir hafif ticari araç sürücüsü, seyir halindeyken aracının direksiyonun savrulduğu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Bursa'da lodos etkili oldu

AĞAÇ YOLU KAPATTI

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Sevimli Sokak üzerindeki bir ağaç ise ağaç ise yola devrildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen belediye ekipleri ağacı keserek yoldan kaldırdı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Bursa Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.