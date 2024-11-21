İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan CHP’li Başarır’a sert yanıt: Haddini bilerek konuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde dün (20 Kasım) Meclis tarihi boyunca yaşanmamış bir skandal yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri için TBMM'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir eşkıyalıkla karşı karşıya kaldı.

Başta CHP'li Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Seyit Torun olmak üzere bir grup CHP'li Ali Yerlikaya'nın bütçe görüşmelerinin yapıldığı salona girmesini engellemeye çalıştı.

PKK BAĞLANTISI OLAN AHMET ÖZER'İ SAVUNMAK İÇİN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

CHP/DEM'li Ahmet Özer'in PKK bağlantısı nedeniyle tutuklanmasını hazmedemeyen CHP'li isimler "Bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız" sloganları attı.

Bakan Yerlikaya, korumalar eşliğinde salona girerken ortamın yatışması için görüşme 40 dakika ertelendi.

"BEN ONUN İFTİRALARINI DİNLEMEYE GELMEDİM"

Ali Yerlikaya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kendisinin salona girmesini engellemeye çalışan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, "Ben onun iftiralarını dinlemeye gelmedim buraya, doğru konuşsun dinleyelim" ifadelerini kullandı.

CHP ve DEM'li vekillerin bulunduğu taraftan yapılan "...Gideceksiniz" şeklindeki tehditlere de cevap veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Millet getirdi bizi. Burası milletin iradesi, haddini bilerek konuş" ifadeleriyle tepki gösterdi.

YERLİKAYA KOMİSYONDA SORULARI YANITLADI

Öte yandan Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

Yaşanan gerginliğe yönelik sorular üzerine Yerlikaya, milletvekillerinin kendisini engellemeye çalışmasının Gazi Meclis'e yakışmadığını belirterek, 200 polisle içeri girildiği yönündeki iddialarında komisyonun gerçekleştiği alanın küçüklüğü nedeniyle imkansız olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya, yasa dışı bahisle ilgili projeli ve teknik takipli çalışmalara devam edildiğini ifade ederek, "Bugüne kadar 9 bin 780 tutuklama gerçekleştirildi. Ayrıca, 9 bin 874 web sayfasının erişime engellendiğini, 77 bin 979 sosyal medya hesabının kapatıldığını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ

Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili bilgi veren Yerlikaya, "2022 ve 2023 yıllarında kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygun görülmeyen eylemlerin oranı sadece yüzde 2,25'tir. 2024 yılında ise 1 Ocak ile 31 Ekim arasında 80 bin 299 eylem etkinliğine 33 milyon 69 bin kişi katılmıştır. Bunlardan kanuna aykırı olan 283 eyleme müdahale edilmiştir ki; bu oran yüzde 0,4'tür. Anayasa'nın 34. maddesi ve ilgili 2911. sayılı kanunu harfiyen uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Geri gönderme merkezlerinde düzenli denetlemeler yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, münferit bir olay olduğunda hem adli hem idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Uyuşturucu ile ilgili arz ve talep cephesinde seferberlik olarak görüyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Geleceğimiz için çalışıyoruz. Tutuklama oranları; imal ve ticaret ile ilgili Avrupa'da değil dünyanın hiçbir yerinde bu kadar tutuklama verimliliği yok." açıklaması yaptı.