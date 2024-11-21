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Mersin'de organize suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 13:49 Güncelleme: 21.11.2024 13:49
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Mersin’de organize suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

Mersin'de organize şekilde suç işledikleri tespit edilip gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmatları ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' ve 'kurşunlama' olaylarını organize olarak işledikleri tespit edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Özel harekat timlerinin dron destekli operasyonunda şüpheliler, gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden birinin 14 dolandırıcılık ve 1 yağma suçundan arandığı tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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