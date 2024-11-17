İBB’den tepki çeken hareket! 86 dönüş yeşil alan imara açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kağıthane'de Galatasaray Stadı'na yakın bir konumda bulunan ve mülkiyeti İBB'ye ait olan 136 bin metrekare yeşil alanın 86 bin metrekaresini meclis kararı ile konut ve ticaret alanı olarak ilan etti. Yeşil alan için yapılan imar değişikliği, AK Partili üyeler tarafından yapılan muhalefete rağmen CHP'li üyelerin oylarıyla geçti. Bölgede yüzlerce ağacın bulunduğu belirtilirken, söz konusu imar değişikliği tepki çekti.

İBB tarafından imara açılan bölge (Sabah)

YEŞİL ALANA İMAR İZNİ

Önemli ulaşım akslarının da merkezinde bulunan bölge için CHP'nin teklif ettiği imar değişikliği, 14 Kasım'da İBB Meclisi'ne sunuldu. İBB meclisine sunulan teklifte, Kâğıthane İlçesi Merkez Mahallesi 7637 ada, 33 ve 35 numaralı parseller için imar değişikliği yapılması, söz konusu alanın konut ve ticaret alanı ilan edilmesi istendi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından olumlu görüş bildirilen imar değişikliği teklifi İBB meclisinde oylamaya sunuldu. İBB meclisinde yapılan oylamada AK Partili meclis üyeleri "hayır", CHP'li meclis üyeleri ise "evet" oyu kullandı. Yeşil alan için teklif edilen imar değişikliği CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

İBB tarafından imara açılan söz konusu bölge (Sabah)

DEĞERİ MİLYARLARCA LİRA

Mülkiyeti İBB iştiraki olan İmar Anonim Şirketi'nde olan söz konusu bölge için yapılan imar değişikliği ile 136 bin metrekarelik yeşil alana toplam 86 bin metrekare inşaat yapılacak. Bölgede konut metrekare birim fiyatları 90 bin TL'yi bulurken, imar sonrası milyarlarca liralık rant oluşması bekleniyor.

MERKEZİ KONUMDA

Sabah'ın haberine göre Cendere Caddesi üzerinde bulunan yeşil alan TEM Otoyolu'na cephe bir konumda, yoğun yerleşim ve ulaşım akslarının merkezi bir noktasında yer alıyor. Yeşil alanda yüzlerce ağaç bulunuyor.