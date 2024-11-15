Erdoğan-Bahçeli zirvesinin perde arkasında ne var? A Haber’de yorumladı: Bu görüşme diğerlerinden farklıydı

Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, dün akşam saatlerinde Külliye'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, buluşma sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, kritik zirvenin perde arkasını değerlendirdi. Müderrisoğlu, iki liderin zaman zaman durum değerlendirmesi için bir araya geldiğini söyledi.

BU GÖRÜŞME DİĞERLERİNDEN FARKLI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "sözlerimin arkasındayım" diyerek terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çıkışla ilgili konuşan Müderrisoğlu, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin bu yönüyle diğer görüşmelerden ayrıldığını ifade ederek şu cümleleri kullandı: "Bu yönüyle bu son görüşmeyi diğerlerinden biraz daha ayrıştırmakta haklılık payı var çünkü Sayın Bahçeli'nin 'sözlerimin arkasındayım' dediği bir sözü var. Bir paradigma değişikliği var. Terör örgütünün lağvedilmesi kaydıyla İmralı'daki terör örgütü elebaşının daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de verdiği kararlar doğrultusunda 25 yıl cezasını çektikten sonra umut hakkı diye bilinen husus var."



YOL HARİTASI OLUŞTURULMASI LAZIM

Bahçeli'nin bu açıklamalarının kamuoyunda oldukça ses getirdiğine dikkat çeken Müderrisoğlu, "Burada Kandil'in bütünüyle devre dışı olduğu Selahattin Demirtaş yani Edirne'nin de denklemin içine dahil edilmediği doğrudan doğruya terör örgütünün kuran ismin örgütünü lağvetmesi kaydıyla DEM Parti ile birlikte yürütülebilecek bir süreç çerçevesi tanımlanmıştı Sayın Bahçeli tarafından. Oldukça da ses getirdi. Birçok ezberi bozdu aslında içeride ve dışarıda. Ancak bu üst noktadan başlayan yaklaşımın uygulanabilirliği zamanlaması ve nasıl yönetileceği konusu elbette devlet aklıyla iki önemli ismin daha soğukkanlı bir şekilde ele alması ve yol haritası oluşturulması iç ve dış gelişmelere göre atılacak adımları tekrar değerlendirmesi lazım." dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI'NDA TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Türkiye'nin terörden temizlenmesinin Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin en büyük hedeflerinden olduğunu söyleyen Müderrisoğlu, "Sayın Bahçeli de terörle mücadelede tavizsiz bir tutum almışken ama aynı zamanda terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak üzere oldukça önemli ve dikkate değer ve gerçekten çok çarpıcı bir hamle yapmış oldu. Şimdi bu hamleyle devletin orta uzun vadeli bakış açısının bir araya getirilerek Sayın Bahçeli'nin sözünün havada asılı kalmadığı. Pratikte de devlet gerçekleri ve bölge dinamikleriyle bunun birlikte ele alındığı ve tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyasetçiler de bundan sonra nasıl yönetileceği yürütüleceği konusu önemli." ifadelerini kullandı.

SINIRDA HALKALAR BİRLEŞECEK Mİ?

Erdoğan-Bahçeli zirvesinin bu eksende değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Müderrisoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Dünkü görüşmeyi bu anlamda önemli bulmak ve tabii ki buna özel anlam yüklemek mümkün. Yine elbette belirttiğiniz husus Sayın Cumhurbaşkanının güney sınırlarımız boyunca hem ülkemizin sınır güvenliği hem vatandaşımızın can ve mal güvenliğini belirgin şekilde pekiştirecek temin edecek müjdelerimiz olacak sözüyle yine terörle mücadele noktasında terörün kaynağında etkisiz hale getirmek için gerek Irak gerekse Suriye'nin kuzeyinde atılan adımlarda halkaların birleştirileceğine ilişkin mesajı güncel olarak önümüzdeki dönemin en kritik başlıklarından ve hazırlıklarından biri olarak duruyor.



O yönüyle de Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bahçeli ile bu hususu yine bir değerlendirmeye tabi tutmuş olması beklenebilecek bir gelişme ama gerçekten bütün bunların özü hem stratejik hem siyasi hem de ülkenin bekası ve geleceğiyle doğrudan ilgili çok kıymetli bir görüşme. Bundan sonrasına ilişkin yeni adımları zamanlaması ve bir anlamda toplumun ve siyasetin de hazmetme kapasitesini de birlikte göreceğimiz bir dönem bekliyor bizi."